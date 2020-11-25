Сеул, , 10:48 — REGNUM Министр объединения Южной Кореи Ли Ин Ён отменил визит в США, который был запланирован до начала работы администрации президента Джозефа Байдена. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского министерства.

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По их словам, данное решение было принято в связи с эпидемиологической ситуацией в Соединённых Штатах.

«Декабрь — не самое подходящее время для посещения США, однако визит состоится, как только эпидемиологическая ситуация улучшится», — сообщили в министерстве.

Ранее обсуждался вопрос о поездке министра объединения в Вашингтон в декабре текущего года с целью встречи с высокопоставленными лицами США для обсуждения сотрудничества по северокорейской проблеме, а также в сфере здравоохранения и медицины.