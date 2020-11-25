Киев, 25 ноября 2020, 10:44 — REGNUM Впервые за минувшие десять лет украинская казна полностью опустела и государству нечем покрывать долги. Об этом написал бывший первый заместитель министра экономики Украины, руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики Павел Кухта 24 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.
Бывший чиновник отметил, что введение жёсткого карантина в стране требует дополнительных расходов на поддержку населения в размере минимум 20 млрд гривен в месяц, или почти $705 млн.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал материальную поддержку предпринимателям и наёмным работникам, потерявшим заработок из-за пандемии, в размере $281.
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