Шумерля, Чувашия, , 10:38 — REGNUM В Чувашии предлагают создать республиканскую межведомственную рабочую группу, которая изучит вопрос возможного объединения города Шумерли и Шумерлинского района. С данной инициативой руководители муниципалитетов планируют обратиться к главе региона, сообщается на сайте мэрии Шумерли.

Рабочее совещание в Шумерле Cap.ru

Главы администраций Шумерли и Шумерлинского района Валерий Шигашев и Лев Рафинов провели рабочую встречу, где обсудили предложение об объединении муниципалитетов. Отмечается, что было принято решение об обращении с ходатайством к главе Чувашии Олег Николаеву о создании межведомственной рабочей группы «по комплексному рассмотрению» данной инициативы.

По итогам работы комиссии планируется выработать предложения для вынесения на обсуждение жителей.

«Это позволит в дальнейшем определиться с тем, быть или не быть объединенному муниципалитету», — говорится в релизе.

Отметим, что ранее сити-менеджер Шумерлинского района Лев Рафинов заявил, что «был и остаюсь сторонником единой территории». По его словам, «на территории Шумерлинского района должен быть единый муниципалитет» и заверил о готовности «сделать всё для этого, работать с населением».

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Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года на заседании Высшего экономического совета в Чувашии глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков высказал мнение об объединении Шумерли и Шумерлинского района, аргументировав это тем, что муниципалитеты должны «развиваться системно», так как «они друг друга дополняют». Эту инициативу поддержал глава Чувашии Олег Николаев, подчеркнув, что «перспективы открываются колоссальные», но решение должно принимать население.

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