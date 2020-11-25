Москва, , 10:43 — REGNUM Ещё один самолет ИЛ-76 МЧС России со спасателями на борту вылетел в Нагорный Карабах. Об этом 25 ноября сообщает МЧС РФ.

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"25 ноября очередной самолет ИЛ-76 МЧС России со спасателями на борту вылетел в Нагорный Карабах», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указано, что в состав находящейся на борту воздушного судна группировки вошли спасатели из центров Ногинска, Тулы и центра «Лидер», специалисты центрального аппарата, а также специалисты российского Минэнерго.

Уточняется, что данная группировка имеет необходимую технику и оборудование, средства обеспечения комфортного проживания российских спасателей и также везет с собой палатки, световые башни и бензиновые генераторы.

«Весь убывающий личный состав прошел тестирование на отсутствие COVID-19, тестирование на психоэмоциональное состояние и стрессоустойчивость», — подчеркивается в сообщении.

В ближайшее время запланировано дополнительное увеличение числа задействованного личного состава МЧС РФ в Нагорном Карабахе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что пребывание российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе не ограничится пятилетним сроком.

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