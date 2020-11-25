Ханой, , 10:35 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Вьетнама Нгуен Куок Зунг подчеркнул, что Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) не втянута в конфликт между США и Китаем, сообщает Antara.

«США и Китай втягивают АСЕАН в свой конфликт? Я так не думаю. АСЕАН остается сильной и независимой. Мы не позволим никому тащить нас в направлении, которое нам не нравится», — заявил замминистра иностранных дел Вьетнама.

По его словам, две мировые державы, США и Китай, уважают центральное положение и беспристрастность АСЕАН.

Напомним, Вьетнам занял пост председателя АСЕАН в 2020 году и передаст его Брунею в 2021 году.

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