Ханой, 25 ноября 2020, 10:35 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Вьетнама Нгуен Куок Зунг подчеркнул, что Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) не втянута в конфликт между США и Китаем, сообщает Antara.
«США и Китай втягивают АСЕАН в свой конфликт? Я так не думаю. АСЕАН остается сильной и независимой. Мы не позволим никому тащить нас в направлении, которое нам не нравится», — заявил замминистра иностранных дел Вьетнама.
По его словам, две мировые державы, США и Китай, уважают центральное положение и беспристрастность АСЕАН.
Напомним, Вьетнам занял пост председателя АСЕАН в 2020 году и передаст его Брунею в 2021 году.
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