Хабаровск, , 10:30 — REGNUM «Он старается» — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев высказал мнение о работе врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва.

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Трутнев сказал, что следит за Дегтярёвым по сообщениям в СМИ.

«Но это не те впечатления, по которым можно делать окончательный вывод. Мне кажется, он старается. Во всяком случае, он поднял те вопросы, которые для нас были болезненными», — считает полпред президента.

Речь о том, что в Хабаровском края отмечается самый высокий объём недостроя среди дальневосточных регионов, и он получил средств больше других.

«Со стройками всё провалилось. Где-то подрядчик не справляется, где-то тендеры переигрывают. Всё было затянуто. Дворец самбо, бог знает, сколько времени строится. Была провалена программа водозащитных сооружений вокруг Комсомольска-на-Амуре», — заявил в эфире телеканала «Россия 24» Юрий Трутнев, добавив, что в ближайшее время приедет в Хабаровск.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению Михаила Дегтярёва, одна из главных проблем региона — отток населения. На то есть причины: недостаточное развитие промышленности и в целом экономики, а также сопутствующие проблемы, в частности, высокие цены на жильё.