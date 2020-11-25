Гавана, , 10:19 — REGNUM Новым министром внутренних дел Кубы станет генерал Лазаро Альберто Альварес. Об этом сообщает издание Granma.

Кандидатура генерала была выдвинута после согласования с президентом Кубы Мигелем Диасом Канелем и политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Кубы.

Отмечается, что 57-летний Альварес занимал различные должности в составе Революционных вооружённых сил Кубы и МВД.

Назначение произошло в связи со смертью министра внутренних дел, вице-адмирала Хулио Сезара Гандарильи Бермеджо.

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