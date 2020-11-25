Ростов-на-Дону, , 10:23 — REGNUM В Ростовской области активно обсуждаются кадровые решения, которые принял донской губернатор Василий Голубев. При этом различные источники предполагают, кто заменит тех, кто оставил свои чиновничьи кабинеты «по собственному желанию». Так, например, на пост министра здравоохранения Ростовской области прочат депутата Госдумы РФ Юрия Кобзева («Единая Россия»).

«С большой долей вероятности именно Кобзев станет новым министром здравоохранения Ростовской области. Кандидатуру депутата перед губернатором активно лоббируют его заместитель по соцвопросам Сергей Бондарев и бывшая глава минздрава Татьяна Быковская», — цитирует источник в донском правительстве издание «Блокнот».

Кобзев с 1997 года по 2010 год занимался бизнесом, затем вернулся в медицину и возглавил диагностическо-консультативный центр в Таганроге, а в 2014 году — городскую больницу скорой медицинской помощи № 5, совместив руководство больницей с обязанностями депутата таганрогской гордумы. В 2016 году Юрий Кобзев был избран депутатом Госдумы РФ седьмого созыва по Таганрогскому одномандатному избирательному округу № 151.

ИА REGNUM напоминает, что 27 октября с поста министра здравоохранения Ростовской области ушла Татьяна Быковская, руководившая ведомством с с декабря 2004 года. Исполняющим обязанности главы донского минздрава был назначен Александр Крат.