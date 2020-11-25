Киев, , 10:16 — REGNUM Власти Украины не намерены возвращать Донбасс в состав страны. Об этом заявила бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш 24 ноября в эфире телеканала Zik.

«Украина возвращать Донбасс совершенно не собирается, даже в планах нет. Выполнять [не хочет] ничего — ни Минские соглашения, ни придумывать свои варианты взаимодействия», — сказала она.

Экс-министр отметила, что региону фактически некуда возвращаться.

«Куда ему возвращаться? Туда, где даже подконтрольная [Украине] часть Донбасса лишена избирательных прав? Туда, где их называют коллаборантами, сепаратистами, пятой колонной…, рассказывают им про сегрегацию, про языкового омбудсмена?» — добавила Лукаш.

Она рассказала, что общается с жителями ДНР и ЛНР и не чувствует у них особого желания возвращаться в состав Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что противостояние с Донбассом на Украине разжигают искусственно, начиная русофобскую обработку детей ещё в школе.

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