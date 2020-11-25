Джакарта, , 09:48 — REGNUM Министр исследований и технологий Индонезии Бамбанг Броджонегоро поддерживает формирование мировой карты инноваций для стран региона Юго-Восточной Азии, сообщает Antara.

«Мне сообщили, что по результатам семинара будут представлены справочные материалы для последующих проектов, таких как карта инноваций Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и разработка будущих концептуальных документов по совместным исследованиям в области искусственного интеллекта», — заявил министр исследований и технологий Бамбанг Броджонегоро.

По словам министра, одна из задач искусственного интеллекта — способствовать экономическому росту и повышать уровень жизни людей. Однако необходимо понимать, что промышленная революция 4.0 может создать больше проблем для более слабых членов общества, которые изо всех сил пытаются адаптироваться к грядущим стремительным изменениям.

Как сообщало ИА REGNUM, министр морских дел и рыболовства Индонезии Эди Прабово был арестован следователями Комиссии по искоренению коррупции.

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