Томск, , 09:44 — REGNUM В Томской области начались юбилейные мероприятия, посвященные столетию члена Политбюро ЦК КПСС Егора Лигачёва, возглавлявшего регион в течении 18 лет. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, 29 ноября ему должно было исполниться 100 лет.

В трёх городах — Томске, Северске и Стрежевом развёрнуты выставки о жизни и работе политика. Как отмечается, облик этих городов во многом сформировался в годы работы Лигачёва первым секретарём Томского обкома КПСС в 1965—1983 годах.

На выставке в здании региональной администрации представлены в том числе документы и фотографии из личного фонда одного из руководителей СССР. Выставку желающие могут посетить до 24 декабря.