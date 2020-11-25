Баку, , 09:40 — REGNUM Подразделения Армии Азербайджана после ухода армянских военных вошла в Кельбаджарский район Нагорного Карабха. Об этом сообщается на сайте минобороны Азербайджана.

«Согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентами Азербайджанской Республики, Российской Федерации и премьер-министром Республики Армения, подразделения азербайджанской армии 25 ноября вошли в Кельбаджарский район», — говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что для обеспечения движения подразделений военных Азербайджана в этом направлении были завершены инженерные работы, также производится разминирование и подготавливаются труднопроходимые горные дороги по маршруту движения войск.

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Напомним, Кельбаджарский район должен был перейти под контроль Баку 15 ноября, однако по запросу Еревана вывод армянских войск был отсрочен до 25 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября под контроль азербайджанских властей перешёл Агдамский район. А с 1 декабря под автономию Баку перейдёт и Лачинский район.