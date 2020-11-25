Ереван, , 09:40 — REGNUM Армения не изменила своей позиции по статусу Нагорного Карабаха. Об этом 25 ноября заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

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«Вы знаете позицию Армении по статусу Нагорного Карабаха, и наша позиция, конечно же, не изменилась», — ответил он в интервью ТАСС на замечание о том, что в трехстороннем заявлении лидеров Азербайджана, Армении и России о прекращении боевых действий о статусе Карабаха ничего не говорится.

По мнению Пашиняна, вопрос об определении статуса Нагорного Карабаха должен быть решен в ходе переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ.

«Фактически есть консенсус, по крайней мере среди сопредседателей Минской группы ОБСЕ, и Армения согласна с этой точкой зрения, что переговорный процесс должен продолжиться в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ», — отметил премьер-министр Армении.

Кроме того, Пашинян уточнил, что неразрешенные в трехстороннем заявлении вопросы также должны обсуждаться на переговорах в рамках Минской группы ОБСЕ.

Как сообщало ИА REGNUM, более 11 тыс. жителей Нагорного Карабаха вернулись в места своего прежнего проживания с 14 ноября благодаря российским миротворческим силам.