Луганск, , 09:32 — REGNUM С января 2020 года Украина не предоставляет данные о лицах, удерживаемых на её территории в связи с конфликтом в Донбассе. Об этом заявила руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленными Ольга Кобцева 24 ноября в эфире радиостанции «Вести плюс Луганск».

По её словам, украинская сторона отказывается от каких-либо комментариев, настаивая на предоставлении списков лиц, которых готовы освободить власти республик Донбасса.

«Уважаемые, для того, чтобы предоставить списки людей, которых мы готовы освободить, вы нам должны предоставить информацию по людям, которых вы удерживаете на территории Украины. Этого не происходит с января», — сказала Кобцева.

Она также рассказала, что Украина до сих пор не провела процессуальную очистку людей, которых отдала в ходе обмена пленными в конце 2019 года.

Представитель ЛНР отметила, что обмен пленными с Украиной невозможен до тех пор, пока Верховная рада не примет постановление о местных выборах в Донбассе, которое соответствовало бы Минским соглашениям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Украина подала список из 11 человек для обмена пленными с Донбассом.

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