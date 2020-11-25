Луганск, 25 ноября 2020, 09:32 — REGNUM С января 2020 года Украина не предоставляет данные о лицах, удерживаемых на её территории в связи с конфликтом в Донбассе. Об этом заявила руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленными Ольга Кобцева 24 ноября в эфире радиостанции «Вести плюс Луганск».
По её словам, украинская сторона отказывается от каких-либо комментариев, настаивая на предоставлении списков лиц, которых готовы освободить власти республик Донбасса.
Она также рассказала, что Украина до сих пор не провела процессуальную очистку людей, которых отдала в ходе обмена пленными в конце 2019 года.
Представитель ЛНР отметила, что обмен пленными с Украиной невозможен до тех пор, пока Верховная рада не примет постановление о местных выборах в Донбассе, которое соответствовало бы Минским соглашениям.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Украина подала список из 11 человек для обмена пленными с Донбассом.
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