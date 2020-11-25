Джакарта, , 09:27 — REGNUM Министр морских дел и рыболовства Индонезии Эди Прабово был арестован следователями Комиссии по искоренению коррупции, сообщает CNN Indonesia.

По предварительной информации, министр был задержан после рабочего визита в Соединенные Штаты в аэропорту «Сукарно-Хатта» в Джакарте.

Заместитель председателя Комиссии по искоренению коррупции Нурул Гуфрон не опроверг известие об аресте министра морских дел и рыболовства.

О коррупционном деле против министра пока мало что известно. Есть предположение, что Эди Прабово подозревают в незаконной деятельности, связанной с омарами.

Как сообщало ИА REGNUM, совет стран — производителей пальмового масла ответил на сообщения Associated Press о практике изнасилования рабочих в процессе производства пальмового масла в Индонезии.

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