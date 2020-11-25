25 ноября 2020 | Время чтения 3 мин

После прекращения карабахской войны в Закавказье начинается процесс создания, а точнее, воссоздания, старых – новых коммуникаций с Турцией и Ираном с подключением России и ввода в региональную коммуникационную сеть Армении и Нагорного Карабаха. Меняется геополитическое значение Грузии, через территорию которой проходят сейчас коммуникации между Азербайджаном и Турцией.

Станислав Тарасов, , 09:21 — REGNUM Состоялись телефонные разговоры президента России Владимира Путина с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Прежде всего стороны, как сообщила пресс-служба российского президента, «подробно обсудили итоги состоявшейся 21 ноября поездки в Ереван и Баку российской межведомственной делегации, а также ход выполнения положений Заявления лидеров трех стран от 9 ноября».

Иван Шилов © ИА REGNUM

Они соблюдаются обеими конфликтующими сторонами. В ходе разговоров была также оценена деятельность российских миротворцев и были намечены их дальнейшие шаги по оказанию гуманитарной помощи населению Азербайджана, Армении и Нагорного Карабаха. В то же время особое внимание было уделено проблемам экономического взаимодействия и разблокирования транспортных коммуникаций в регионе. Напомним, что в тексте совместного заявления по прекращению карабахской войны от 9 ноября указывается, что «разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе», а Армения «обеспечивает транспортное сообщение между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях». При этом контроль за транспортным сообщением осуществляют органы пограничной службы ФСБ России. Работа на этом направлении активно ведется. Раньше из Баку до Нахичевани можно было добираться или самолетом, или сухопутным путем через Иран и Турцию. Теперь все меняется, и все быстро стало приходить в движение.

Турция сразу же после подписания карабахского соглашения анонсировала строительство железной дороги в Нахичевань, а в самой Нахичевани будет реконструирована железная дорога Шарур — Нахичевань — Джульфа, проложенная еще в 1908 году. И сразу «запахло» не только историей, но и большой геополитикой. Азербайджанские и турецкие эксперты считают, что транспортный коридор вдоль южной границы Армении с Ираном через Мегри можно использовать для новых газо‑ и нефтепроводов. Более того, ожидается возобновление работы железнодорожной трассы, связывающей Россию с Турцией и Ираном, — «Транссиба Закавказья». Заметим, что восточная и центральная Турция не имеют прямого железнодорожного сообщения с наиболее крупными портами в южной части страны (Джейхан, Мерсин, Искендерун, Юмурталык) из-за сверхвысокой капиталоемкости его создания. Железная дорога, связывающая Карс со столицей, — единственная и перегруженная транстурецкая магистраль, почти не имеющая ответвлений в другие «внутренние» районы страны и к ее западным европейским границам.

Заметную роль тут играет длительная общественно-политическая нестабильность в приграничных с Арменией, Ираком и Сирией районах. Сегодня Россия после 30-летнего перерыва может получить доступ к прямому железнодорожному сообщению с Ираном и Турцией. Теперь осталось понять, как начать эту работу. По словам специалиста оперативной группы ГУ МЧС России в Нагорном Карабахе Романа Свиредока, «для оценки ситуации созданы были межведомственные оценочные комиссии, в состав которых входят как специалисты МЧС России, другие заинтересованные министерства и ведомства». Одним словом, после прекращения карабахской войны в Закавказье начинается процесс создания, а точнее воссоздания, старых — новых коммуникаций с Турцией и Ираном с подключением России и ввода в региональную коммуникационную сеть Армении и Нагорного Карабаха. А вместе с тем меняется геополитическое значение Грузии, через территорию которой проходят сейчас коммуникации между Азербайджаном и Турцией.

Поэтому что бы сейчас ни думали в Тбилиси о возможностях интеграции в Европейский союз и НАТО, республика воспринимается всего лишь как потенциальное эндемическое поле, на котором одна держава осуществляет военно-политические и экономические действия, что не исключает влияния других государств. Достаточно обозначить сложившийся на сирийском направлении альянс Россия — Иран — Турция. Что же касается системы взаимоотношений в треугольнике Азербайджан — Армения — Нагорный Карабах, то взаимовыгодное, прежде всего экономическое (и иное), сотрудничество может со временем изменить конфронтационную психологию азербайджанцев и армян, о чем, кстати, говорил Путин. Так что Грузии вскоре придется отказываться от разыгрывания в Закавказье европейской и американской карт, казавшихся ранее козырными, начать выстраивать сбалансированную внешнюю политику.

Понятно, что в Тбилиси есть силы, рассчитывающие на то, что Запад «не допустит инфраструктурных изменений в регионе в связи с карабахским соглашением и Грузия не утратит функцию транзитной страны». Как пишет в этой связи польское издание Polityka, в Тбилиси «так и не выучили уроки истории». На Западе хвалили Грузию за то, что «она прогнала русских», но теперь, по мнению издания, «такая позиция не выглядит конструктивной». Да, в Закавказье действительно многое начинает меняться.