26 Ноября
 
17:40

Президент России Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

17:02

Владимир Путин приземлился в аэропорту «Миус». Главу государства встретили зампредседателя правительства Юрий Борисов, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, директор ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» Валентин Костюков.

16:59

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Фото: government-nnov.ru

16:41

Самолёт Владимира Путина приземлился в Сарове.