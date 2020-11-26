Сегодня, 26 ноября, президент России Владимир Путин прибыл в Нижегородскую область. Там он посетит Российский федеральный ядерный центр и ознакомится с цифровыми продуктами госкорпорации «Росатом».

Речь идёт о конкурентоспособных ИТ-решениях в таких областях, как наукоёмкое моделирование и НИОКР, управление предприятием и производством, создание цифровой инфраструктуры, информационная и физическая цифровая безопасность, проектирование и строительство, цифровизация городских сервисов и процессов.

Также глава государства в режиме видеоконференции заслушает доклад главы «Росатома» Алексея Лихачёва о ситуации в городе Усолье-Сибирском (Иркутская область) и проведёт встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

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Редакция ИА REGNUM ведёт прямую трансляцию обо всём, что связано с этой поездкой.

Владимир Путин