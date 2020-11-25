Оренбург, , 09:14 — REGNUM В Оренбургской области слабые главы муниципальных образований могут быть отправлены в отставку в 2021 году. Об этом заявил губернатор Денис Паслер на заседании правительства.

Паслер подчеркнул, что местная власть должна эффективно распоряжаться значительными средствами, который выделяет регион на развитие муниципальных образований. Слабая управленческая команда — это упущенные возможности для территории.

«Мы не будем ждать годами. Выводы сделаем уже в следующем году и будем инициировать смену муниципальных команд. Иначе чиновники так и будут спокойно сидеть в кабинетах, а люди будут жить в условиях неэффективного управления территорией», — сказал губернатор.

Напомним, в сентябре 2020 года в регионе завершилась 461 избирательная компания. Пошли выборы депутатов представительных органов муниципальных образований (городских, районных и сельских советов), глав муниципальных образований и допвыборы депутат по округу № 13 Заксобрания. В ряде муниципальных образований обновленные советы депутатов избирают глав муниципалитетов, кандидатуры которых представляет конкурсная комиссия.