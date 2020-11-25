Хабаровск, , 09:10 — REGNUM В Хабаровске 17 депутатов городской думы, написавшие заявление на выход из ЛДПР 23 ноября, уже 24 ноября вернулись в партию.

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Изменить своё решение их подтолкнул не разговор с врио губернатора региона Михаилом Дегтярёвым, а звонок сестры бывшего главы края Сергея Фургала.

Из ЛДПР решили выйти не только рядовые депутаты, но и председатели комитетов, и руководство всей думы Хабаровска.

«Выход из партии — это был жест, чтобы нас услышали. На протяжении последних месяцев в думе был деструктив и не получалось работать в полную силу. Иногда приходилось принимать решения вопреки совести, а ведь нас выбрали жители Хабаровска. Поэтому мы отказались так работать и это решение приняли коллегиально», — рассказала DVHAB.ru председатель комитета по бюджету городской думы Наталья Жирякова.

Всех вышедших из ЛДПР депутатов вызвали к Михаилу Дегтярёву, но переговоры не принесли должного решения — парламентарии дали понять, что нужно считаться с ними, и не изменили своей позиции.

«Во вторник позвонила сестра Сергея Фургала — Галина. Она сказала, что наше решение может отразиться на бывшем губернаторе. Причём негативно. Выход из ЛДПР может навредить каким-то договоренностям по его защите. Мы — те, кто шли в команду именно Сергея Фургала, поэтому не могли даже теоретически допустить подобного», — пояснила Жирякова и добавила, что 24 ноября все 17 депутатов отозвали свои заявления на выход из рядов ЛДПР.

Как сообщало ИА REGNUM, из ЛДПР вышли председатель гордумы Хабаровска Михаил Сидоров и глава комитета по бюджету Наталья Жирякова. За ними заявления на выход написали ещё 15 депутатов, мотивируя своё решение несогласием с политикой хабаровского отделения ЛДПР.