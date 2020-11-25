Стокгольм, , 09:10 — REGNUM Под предлогом пандемии коронавируса правительство Швеции теперь объявляет амнистию, чтобы тысячи афганцев, подпадающих под действие так называемого «закона о гимназии», смогли остаться в Швеции. Об этом заявил лидер партии «Шведских демократов» Джимми Окессон у себя на странице в социальной сети Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Швеции при давлении со стороны «Зеленых», входящих с «Социал-демократами» в коалицию, существенно снизило требования для получения постоянного вида на жительство детьми без сопровождения, ищущими политического убежища. Если раньше для получения права остаться на территории страны после окончания гимназии они должны были найти оплачиваемую работу сроком на два года, то с 3 декабря правительство предлагает выдавать вид на жительство данной категории беженцев, если они смогут трудоустроиться всего лишь на год. Считается, от данной «амнистии» больше всего выиграют беженцы, прибывшие из Афганистана.

«То, что мы всегда называли амнистией афганцев, а левые либералы — законом о гимназии, на самом есть деле амнистия. Под предлогом пандемии правительство теперь, без всяких привязок к решению Риксдага, упростит требования, чтобы больше людей, подпадающих под действие данного закона, смогли получить постоянный вид на жительство», — написал Окессон.

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