Сеул, , 09:07 — REGNUM 24 ноября в онлайн-формате состоялось девятое заседание Совместного комитета Южной Кореи и Индонезии по вопросам сотрудничества в сфере оборонной промышленности. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Управления программ оборонных закупок (DAPA).

По их словам, во встрече также приняли участие представители восьми оборонных компаний, среди которых Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, LIG Nex1, Poonsang Corporation.

В рамках заседания стороны обсудили сотрудничество в области оборонных технологий и обмена данными о состоянии систем вооружений, а также состояние совместных проектов.

Отметим, что в настоящее время специалисты из Южной Кореи и Индонезии работают над истребителем следующего поколения KF-X/IF-X, однако Индонезия задолжала по проекту более 6,2 трлн рупий (~$439 млн).

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