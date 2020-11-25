Вашингтон, 25 ноября 2020, 08:54 — REGNUM Избранный президент США Джо Байден выбрал на ключевые посты в своей администрации людей, обладающих большим опытом и профессионализмом, благодаря чему ему, похоже, удалось создать команду, о которой всегда мечтал его предшественник Барак Обама, заявил Джеймс Трауб в статье, вышедшей 24 ноября в The Foreign Policy.
По словам обозревателя издания, Обаме во время его первого срока не удалось собрать такую команду, которая бы по опыту и профессионализму сравнилась с членами администрации Джорджа Буша — старшего.
Теперь же, после того как Байден заявил о том, что пост госсекретаря в его администрации займет Энтони Блинкен, советника по национальной безопасности — Джейк Салливан, а послом США в ООН станет Линда Томас-Гринфилд, можно говорить о том, что в Белом доме будет сформирована команда, которую всегда хотел видеть Барак Обама. При этом, указывает Трауб, придерживаются взглядов, вполне присущих традиционным аналитическим центрам. Иными словами, команда Байдена обещает не трансформации, а «реставрации», что, тем не менее, не означает возвращения к прежнему, имевшему место до избрания Дональда Трампа, статус-кво.
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Восстановлению при Байдене подвергнется непосредственная практика государственного управления, а также моральное, экономическое и дипломатическое лидерство США — американская исключительность в новом ключе.
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