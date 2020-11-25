Вильнюс, , 08:52 — REGNUM 24 ноября состоялись переговоры президента Литвы Гитанаса Науседы с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, которая в настоящее время находится в Литве. Из-за пандемии встреча состоялась в формате онлайн. Об этом передает Polskie Radio 24.

Стороны обсуждали политический кризис в Белоруссии. Президент Гитанас Науседа заявил, что его страна поддерживает жителей Белоруссии в борьбе за демократические ценности и права человека.

«Наша поддержка белорусского народа и его борьбы за свободу исходит из нашего опыта и болезненных уроков истории. Помощь — это наш моральный долг, потому что когда-то мы были одной страной и нас объединяла общая история», — отметил литовский лидер.

Науседа также указал, что в Литве осознают, насколько жестоко власти Белоруссии продолжают обращаться с мирными демонстрантами. По его мнению, решение Евросоюза ввести санкции в отношении учреждений и компаний, ответственных за репрессии протестующих и финансирование правящего режима, является правильным шагом. Президент подчеркнул, что Литва призывала Европу к скорейшей реализации этих мер. Он также заверил, что Литва и дальше будет активно поднимать вопрос прав человека в Белоруссии в международной политике.

Напомним, на прошлой неделе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил, что Евросоюз подготовит санкции против руководителей компаний и предприятий, близких к правительству Белоруссии.

Евросоюз уже ввел санкции против 59 человек. Лицам, включенным в санкционный список, запрещен въезд на территорию ЕС, их активы были заморожены. Этот список несколько раз дополнялся. Сейчас в нем 150 человек, связанных с правящим режимом в Белоруссии.