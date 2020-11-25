Джакарта, , 08:50 — REGNUM Совет стран-производителей пальмового масла ответил на сообщения Associated Press о практике изнасилования рабочих в процессе производства пальмового масла в Индонезии, сообщает Sindonews.

Секретариат выражает глубокую озабоченность в связи с сообщениями информационного агентства о сексуальном насилии и домогательствах.

«Секретариат высоко ценит журналистское расследование, проведенное Associated Press, но ставит под сомнение отчет агентства из-за выборочной информации. Некоторая информация была извлечена из неподтвержденных источников и использовалась намеренно, чтобы нанести ущерб имиджу индустрии пальмового масла», — говорится в заявлении совета стран-производителей пальмового масла.

По данным источника, изнасилование, как в Индонезии, так и в Малайзии, является преступным деянием, которое не может быть оправдано.

«Совет стран-производителей пальмового масла и все заинтересованные стороны не потерпят никаких нарушений национальных законов, в том числе касающихся защиты прав женщин на безопасную и равную рабочую среду. Производство пальмового масла — не исключение», — отметили в совете стран-производителей пальмового масла.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии подтвердил, что американские бизнесмены хотят инвестировать в Индонезию.

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