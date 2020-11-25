Тбилиси, , 08:52 — REGNUM В правящей партии «Грузинская мечта» рассчитывают на то, что оппозиционные партии Грузии после переговоров войдут в парламент страны, но, если они откажутся, то это не будет проблемой. Такое заявление, как передает агентство «Новости-Грузия», сделал перед журналистами генеральный секретарь «Грузинской мечты» и мэр Тбилиси Каха Каладзе.

«Если нам придется остаться в парламенте одним, то я в этом не вижу проблемы. Однако я надеюсь, что они примут решение, и мы сумеем в парламенте работать вместе», — сказал Каладзе.

Он добавил, что надеется на благоразумие лидеров оппозиционных партий и на переговорах получится прийти к соглашению, так как это в интересах страны.

Как сообщало ИА REGNUM, оппозиционные партии Грузии не признали итоги парламентских выборов, отказались входить в парламент и начали постоянно проводить акции протеста.

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