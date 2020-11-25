Киев, , 08:51 — REGNUM Министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия могут уволить с занимаемой должности. Об этом сообщило издание «Украинская правда» 25 ноября со ссылкой на собственные источники в правительстве Украины.

«Сейчас снять всё правительство не удастся, но есть несколько министров, которых будут менять отдельно. Например, глава Мининфраструктуры Криклия. На его место Тимошенко (замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко — ИА REGNUM) предлагает поставить своего друга главу Укравтодора [Александра] Кубракова», — сообщил собеседник.

В издании отметили, что таким образом Тимошенко пытается повлиять на состав правительства, хотя его зона ответственности — региональная политика.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил посла Украины во Франции Вадима Омельченко постоянным представителем Украины при ЮНЕСКО.

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