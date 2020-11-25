Киев, 25 ноября 2020, 08:51 — REGNUM Министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия могут уволить с занимаемой должности. Об этом сообщило издание «Украинская правда» 25 ноября со ссылкой на собственные источники в правительстве Украины.

«Сейчас снять всё правительство не удастся, но есть несколько министров, которых будут менять отдельно. Например, глава Мининфраструктуры Криклия. На его место Тимошенко (замглавы офиса президента Украины Кирилл ТимошенкоИА REGNUM) предлагает поставить своего друга главу Укравтодора [Александра] Кубракова», — сообщил собеседник.

В издании отметили, что таким образом Тимошенко пытается повлиять на состав правительства, хотя его зона ответственности — региональная политика.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил посла Украины во Франции Вадима Омельченко постоянным представителем Украины при ЮНЕСКО.

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