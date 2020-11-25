Киев, 25 ноября 2020, 08:51 — REGNUM Министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия могут уволить с занимаемой должности. Об этом сообщило издание «Украинская правда» 25 ноября со ссылкой на собственные источники в правительстве Украины.
В издании отметили, что таким образом Тимошенко пытается повлиять на состав правительства, хотя его зона ответственности — региональная политика.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил посла Украины во Франции Вадима Омельченко постоянным представителем Украины при ЮНЕСКО.
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