Вашингтон, , 08:27 — REGNUM О планах на первые сто дней своего нахождения на посту президента США сообщил 25 ноября в интервью телеканалу NBC News кандидат от американской Демпартии Джозеф Байден.

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"Я отправлю в Сенат закон об иммигрантах, который откроет путь к получению гражданства для 11 миллионов незарегистрированных человек», — заявил он.

Также Байден рассказал, что собирается провести отмену нескольких указов действующего главы американского государства Дональда Трампа, которые, как он считает, нанесли ущерб здоровью людей и климату.

При этом кандидат от Демпартии указал, что он не намерен инициировать расследование в отношении Трампа, отметил, что хочет сосредоточиться на возвращении обществу США уверенности в себе, и заверил, что его правление не будет «третьим сроком» Барака Обамы, при котором он был в должности вице-президента США в течении восьми лет.

«Мы столкнулись с совершенно другим миром. Президент Трамп изменил ландшафт. Теперь это «Америка в первую очередь», то есть «Америка в одиночестве», — сказал Байден.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Джозеф Байден заявил, что его бывшие соперники по предвыборной гонке кандидата в президенты США могут выдвинуться претендентами на должности министров в новой американской администрации.