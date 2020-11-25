Токио, , 07:57 — REGNUM Япония выразила Китаю «озабоченность» в связи с конфликтной ситуацией в районе островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, а также вокруг Гонконга. Об этом генеральный секретарь японского правительства Кацунобу Като сообщил 25 ноября в ходе пресс-конференции по итогам своей встречи с министром иностранных дел Китая Ван И.

По словам Като, он подтвердил Ван И намерение Японии «продолжать выстраивать стабильные отношения с Китаем и вместе вносить вклад в региональное и международное сообщество».

«Что касается ситуации вокруг островов Сенкаку, то я передал озабоченность в связи с активностью китайских судов в этом районе и призвал китайскую сторону к положительному подходу в данном вопросе», — подчеркнул Като. По его словам, в беседе была затронута и ситуация в Гонконге, за которой Япония также следит «с озабоченностью».

Во время встречи стороны затронули проблему с похищенными спецслужбами Северной Кореи японскими гражданами, ситуацию с новым коронавирусом и Олимпийские игры в Токио.

Напомним, что 24−25 ноября глава МИД Китая Ван И находится в Японии с официальным визитом. Накануне, 24 ноября, уже состоялись его переговоры с главой японского МИД Тосимицу Мотэги. Предполагается, что сегодня состоится встреча Ван И с японским премьер-министром Ёсихидэ Сугой.

Как сообщало ИА REGNUM, в повестку визита главы МИД Китая Ван И в Японию войдут вопросы борьбы с коронавирусом, возобновления взаимных поездок, а также ситуация вокруг спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море и проблема Корейского полуострова.

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