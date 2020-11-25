Вашингтон, , 07:56 — REGNUM Миграционной реформой и борьбой с новым коронавирусом хочет заняться в первые 100 дней в качестве главы Белого дома кандидат в президенты США, демократ Джо Байден. Об этом политик заявил в интервью телеканалу NBC News.

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По его словам, новый закон о мигрантах, который будет представлен им в Сенате США, позволит упростить путь к американскому гражданству 11 млн незарегистрированных переселенцев.

Кроме того, Байден подчеркнул, что собирается отменить ряд указов действующего главы государства Дональда Трампа, касающихся климатических проблем и системы здравоохранения. Демократ также добавил, что его президентство не будет продолжением политики экс-главы Белого дома Барака Обамы, при котором Байден был вице-президентом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Джо Байден заявил, что готов встретиться с Дональдом Трампом, если тот выскажет такую просьбу.

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