Красноярск, , 07:54 — REGNUM В отношении заместителя руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации Красноярска Ирины Т. возбуждено ещё одно уголовное дело. Она обвиняется и подозревается в совершении девяти эпизодов получения взяток в крупном и особо крупном размерах. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

«Выявлен новый эпизод преступной деятельности. В результате в отношении Ирины Т. возбуждено ещё одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»)», — уточнили в СКР.

По данным следствия, в июле 2019 года чиновница получила от предпринимателя взятку 1,5 миллиона рублей за заключение договора-купли продажи муниципального помещения по минимальной цене. С августа 2018 года по октябрь 2019 года она получила взятки от семи лиц, через посредников, среди которых депутат Красноярского горсовета депутатов Иван А., на общую сумму более 6 миллионов рублей.

В настоящее время чиновница отстранена от занимаемой должности.