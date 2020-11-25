Пермь, , 07:52 — REGNUM В Пермском крае депутаты Заксобрания предложили провести независимую оценку объектов, построенных в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды», сообщает пресс-центр краевого парламента. «Нужно найти возможность провести независимую экспертную оценку, это важно для муниципалитетов», — считает депутат Александр Третьяков.

Проект реализуется с 2017 года. Его участниками являются 45 муниципалитетов региона, объем финансирования составляет более 1 млрд рублей — из бюджетов разного уровня. Работы проводятся либо завершены по 107 объектам общественных территорий и 236 объектам дворовых площадок.

Депутаты указали, что проект благоустройства дворов востребован у населения. Правительству рекомендовано обратить внимание на такой критерий, как численность населения муниципалитетов, которой учитывается при отборе проектов по благоустройству, и доработать его, чтобы появилась возможность увеличить количество проектов по благоустройству дворов.