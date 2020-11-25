Пермь, , 07:42 — REGNUM В Пермском крае Заксобрание сразу в двух чтения планирует принять законопроект о передаче градостроительных полномочий Перми региону. Инициаторами поправок стала депутатов. Документ должен быть доработан к 26 ноября. Об этом сообщает пресс-центр краевого Заксобрания.

Законопроект о перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между краевыми властями и органами местного самоуправления Перми предусматривает передачу части полномочий органам государственной власти Пермского края: с января 2021 года — подготовка и утверждение генерального плана Перми, утверждение правил землепользования и застройки, подготовка документации по планировке, принятие решений о развитии застроенных территорий и их комплексного развития и другие, за исключением организации общественных и публичных слушаний, а с 1 января 2022 года — выдача градостроительных планов земельных участков, разрешения на строительство, ввода объектов в эксплуатацию объектов капитального строительства.

Председатель инфраструктурного комитета Виктор Плюснин считает, что «перераспределение полномочий позволит комплексно и эффективно решать вопросы в рамках градостроительной политики». По словам депутата, принятие проекта обусловлено необходимостью реализации проектов в рамках мероприятий «Пермь — 300». Положительный эффект ожидается и при реализации нацпроектов.

Депутат Александр Григоренко поинтересовался, почему полномочия передаются не на время подготовки к 300-летию Перми, а на неопределенный срок. На что получил ответ от представителей краевого правительства, что помимо проектов «Перми-300» город работает по нацпроектам, которые будут продолжаться и после юбилея, сообщает издание «Коммерсантъ».

В заключении Контрольно-счетной палаты говорится о том, что в пояснительной записке нет обоснования необходимости принятия такого закона, а это является обязательным, поскольку градостроительные полномочия забирают только у одного из 26 городских округов Пермского края. Также КСП считает, что функции заказчика и контролера за строительством в Перми сосредоточатся в одних руках, отмечает портал properm.ru.

Стоит отметить, что такой же законопроект рассматривает и Заксобрание Оренбургской области, где тема передачи градостроительных полномочий Оренбурга региону вызвала резонанс. Союз архитекторов области выступил с открытым письмом, где подверг критике градостроительную политику Главного архитектора региона.

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