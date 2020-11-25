Нью-Йорк, США, , 07:28 — REGNUM Соединённые Штаты якобы устроили «ракетный сюрприз» для российской группировки в Крыму, переместив в Румынию реактивные системы залпового огня HIMARS, пишет издание Forbes.

Две боевые машины HIMARS были переброшены из Германии для участия в стрельбах. Автор сообщает, что смертоносные системы дальнего действия разместили всего «в 250 милях от побережья Крыма», после чего выпустили несколько ракет в сторону Чёрного моря и вернули машины на базу в Германию.

«Американская армия в Европе восстановила свою дальнобойную огневую мощь, и США хотят, чтобы русские об этом знали», — написал автор публикации.

По его мнению, такие манёвры недалеко от побережья Крыма должны стать «посланием для Москвы», демонстрирующим «восстановление огневой мощи» американской армии.

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