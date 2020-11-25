Москва, , 06:43 — REGNUM В России уже введены серьезные ограничения для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, поэтому закрытие границ в текущей ситуации будет излишней мерой, заявила 25 ноября спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в интервью «Известиям».

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"Что касается закрытия или открытия границ… Уже введены достаточно серьезные ограничения на передвижение граждан, — сказала она. — К тому же мы не должны забывать о гражданах, которым по каким-то срочным обстоятельствам необходимо въехать в Россию или выехать из нее».

Матвиенко добавила, что Россия должна поддерживать сообщение с другими странами по достигнутым ранее договорённостям и помогать людям в решении их острых жизненных проблем. Главным фактором она назвала концентрацию усилий на том, чтобы пресечь распространения COVID-19 внутри страны.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Валентина Матвиенко призвала глав регионов честно, открыто отвечать на неудобные вопросы населения.

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