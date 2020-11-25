Новокузнецк, Кемеровская область, , 06:28 — REGNUM В Кемеровской области набирает обороты флешмоб в поддержку мэра Новокузнецка Сергея Кузнецова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что в настоящее время в Новокузнецке ведутся активные споры о плюсах и минусах транспортной реформы. Ранее около сотни жителей и перевозчиков города, недовольных реформой, собрались в администрации города и требовали вернуть старые маршруты и возможность перевозить пассажиров автобусами ПАЗ.

Читайте также: Власти Кузбасса уточнили, как поступят с недовольными транспортной реформой

В то же время сторонники мэра Новокузнецка, среди которых и горожане, и чиновники, наполняют социальные сети постами с хештегом #ЯМЫСергейКузнецов.

К флешмобу присоединился и мэр города Кемерова Илья Середюк.

«Поддерживаю главу города Новокузнецк Сергея Кузнецова», — написал Середюк в своём Instagram.

Отметим, что в настоящее время только в Instagram опубликовано 57 постов с хештегом #ЯМЫСергейКузнецов.