История вопроса

Вид вооруженных сил, которые выполняют стратегические и тактические боевые задачи в море и океане. В состав военно-морского флота России входят: надводные и подводные силы, морская авиация, береговые войска флота. У каждого направления свои цели и задачи.



Надводные силы используются для: защиты морских коммуникаций; перевозки и прикрытия десантов; постановки минных заграждений и борьбе с минной опасностью. Подводные силы используются для нанесения неожиданных ударов по морским и континентальным целям и разведывательных целей. Морская авиация предназначена для противоборства с группировками надводных кораблей в океане. Задачи береговых войск флота: оборона побережья, ведение боевых действий в составе морских, воздушных и воздушно-морских десантов.

