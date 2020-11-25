Гуйян, Китай, , 06:02 — REGNUM Ли Бинцзюнь был назначен заместителем губернатора и исполняющим обязанности губернатора провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, сообщает 24 ноября агентство Синьхуа.

Соответствующее решение было принято на 21-й сессии Постоянного комитета Гуйчжоусского собрания народных представителей 13-го созыва. Одновременно с этим Шэнь Ицинь был решением органа снят с поста губернатора провинции.

Согласно решению ЦК Компартии Китая, Шэнь был назначен секретарем провинциального комитета КПК по Гуйчжоу. В настоящее время ли также является заместителем секретаря гуйчжоусского комитета КПК.