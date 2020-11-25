Нью-Йорк, США, , 06:09 — REGNUM В Нью-Йорке в ближайшие дни будут введены дополнительные санитарные ограничения в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. Об этом мэр Нью-Йорка Билл де Блазио 24 ноября заявил в интервью телекомпании CNN.

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«Через одну-две недели, возможно, будет запрещено обслуживание в помещениях ресторанов», — сказал де Блазио, отметив, что рестораторы смогут продолжать обслуживание клиентов под навесами на открытом воздухе, организовав там дополнительное отопление.

Также он напомнил, что мэрия ранее уже перевела школьников на удалённый формат обучения. Чтобы вернуться к очной форме «потребуется расширение масштабов тестирования».

Напомним, США продолжают удерживать печальное лидерство в статистике заражений коронавирусом SARS-CoV-2 (более 12,5 млн) и смертей среди пациентов с COVID-19 (около 260 тыс. умерших). Наибольшее число умерших числится в штате Нью-Йорк (34,4 тыс.).

Как сообщало ИА REGNUM, в США могут почти в два раза сократить срок карантина для людей, имевших контакты с носителями коронавируса SARS-CoV-2.

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