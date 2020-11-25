Вашингтон, , 05:46 — REGNUM Кандидат от Демпартии США Джо Байден не стал однозначно утверждать, поддержит ли он расследование против действующего американского президента Дональда Трампа в случае прихода к власти. Об этом политик заявил в ходе беседы в эфире телеканала NBC.

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Байдену задали вопрос, готов ли он поддержать требования ряда демократов начать расследование против Трампа после его ухода с поста президента страны. Однако от прямого ответа кандидат уклонился.

«Я не буду поступать так же, как поступает действующий президент — прибегать к помощи Минюста США, настаивая на том, что произошло то или иное событие», — ответил кандидат от демократов.

Как сообщалоИА REGNUM, 19 ноября республиканцы в Конгрессе США призвали комитет по надзору Палаты представителей начать расследование возможных фальсификаций, допущенных в ходе президентских выборов в стране.