Новокузнецк, Кемеровская область, , 04:53 — REGNUM Старт транспортной реформы в Новокузнецке сопровождается рядом сложностей, которые создают очевидные неудобства для горожан. Об этом заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.

«Эти сложности никто не скрывает, городская администрация и лично глава города с 18 ноября работают над их устранением, — отмечает глава региона. — Причина сложившейся ситуации также известна — основной поставщик услуг, компания «ПитерАвто», не смогла обеспечить должную подготовку к переходу на новую транспортную схему и по факту не выполнила часть своих обязательств перед городом. Отмечу, что руководство компании полностью признает свои ошибки и не снимает с себя ответственности за происходящее».

В то же время, по словам Цивилёва, правительство Кузбасса поддерживает транспортную реформу. По мнению властей, она позволит полностью обеспечить новокузнечан «комфортным и современным общественным транспортом».

«По итогам переговоров с руководством компании «ПитерАвто» принято решение о том, что до 30 ноября включительно проезд на маршрутах данного перевозчика будет бесплатным для всех жителей Новокузнецка», — уточнил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября жители и перевозчики Новокузнецка, недовольные транспортной реформой, собрались возле администрации города. Они требовали вернуть старые маршруты и возможность перевозить пассажиров автобусами ПАЗ. Позже городские власти уверили, что их требования будут рассмотрены в оперативном порядке.

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