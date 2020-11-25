Карсон-Сити, США, , 04:47 — REGNUM Претендент на президентский пост в США, демократ Джо Байден утвержден победителем выборов в американском штате Невада. Такое решение вынес Верховный суд региона, сообщает агентство Associated Press.

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Решение инстанции вынесено по согласованию с властями Невады, которые сертифицировали результаты голосования. Согласно утвержденным итогам Байден заручился поддержкой 50% проголосовавших, а действующий американский президент Дональд Трамп — 47,7% граждан, участвовавших в выборах. Разница между кандидатами составила около 33,5 тысячи голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти штата Пенсильвания утвердили итоги голосования на выборах президента США в регионе, где победу одержал Джо Байден.

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