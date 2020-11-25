Оттава, , 04:41 — REGNUM Канада передала Дании полномочия для управления небоевой миссией НАТО в Ираке, сообщает пресс-служба канадского министерства обороны.

«Канада передала Дании управление миссией НАТО в Ираке», — говорится в заявлении.

Канада возглавляла небоевые силы НАТО с 2018 года. Для этих целей Оттава выделила 250 инструкторов для обучения иракских силовиков. Предполагалось, что это позволит укрепить систему безопасности в Ираке. Теперь эту миссию будет возглавлять Дания.