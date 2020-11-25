Вашингтон, , 04:38 — REGNUM Количество стран, желающих наладить отношения с Израилем, может вырасти в ближайшем будущем, заявил госсекретарь США Майк Помпео в эфире телеканала Fox News.

Главе американского Госдепа задали вопрос, продолжат ли другие страны заключать соглашения с Израилем в случае ухода Дональда Трампа с должности президента США.

«Да. Я ожидаю, что нормализация продолжится», — ответил Помпео.

При этом госсекретарь затруднился ответить, в какие сроки это произойдет. При этом Помпео подчеркнул, что арабским странам выгодно наладить отношения с Израилем и начать сотрудничество.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерениях посетить Бахрейн «в ближайшее время». Отмечалось, что глава израильского правительства совершит визит по приглашению наследного принца Бахрейна Салмана Аль Халифы.

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