Вашингтон, , 04:36 — REGNUM В США могут почти в два раза сократить срок карантина для людей, имевших контакты с носителями коронавируса SARS-CoV-2. Об этом со ссылкой на представителя федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Генри Уолкера 24 ноября сообщает газета The Wall Street Journal.

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По словам Уолкера, в настоящее время в ЦКПЗ создаются обновлённые инструкции по предотвращению распространения коронавируса. В числе предлагаемых изменений — уменьшение срока режима самоизоляции для контактировавших с заразившимися, с двух недель до 7−10 суток. Обязательным условием для сокращения срока станет прохождение теста на инфекцию, который при отрицательном результате практически гарантирует, что COVID-19 у человека не разовьётся.

Нововведение, считают власти, должно способствовать более охотному соблюдению гражданами режима самоизоляции.

«Мы действительно считаем, основываясь на результатах нашей работы и некоторых научных исследований, что при условии тестирования можно сократить необходимую продолжительность карантина», — подчеркнул Уолкер.

Как сообщало ИА REGNUM, США продолжают удерживать печальное лидерство в статистике заражений коронавирусом SARS-CoV-2 (более 12,5 млн) и смертей среди пациентов с COVID-19 (около 260 тыс. умерших).

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