Новороссийск, Краснодарский край, , 04:19 — REGNUM Корабли ВМС Египта завершили совместные с ВМФ России учения «Мост дружбы — 2020» и 24 ноября покинули порт Новороссийска, взяв курс на черноморские проливы Босфор и Дарданеллы. Об этом сообщает пресс-служба Южного округа Минобороны РФ.

В составе отряда египетских кораблей — фрегат «Александрия», корвет «Эль-Фатех» и ракетный катер «М. Фахми».

Российско-египетские учения «Мост дружбы — 2020», которые впервые проходили в акватории Чёрного моря, нацелены на «укрепление и развитие военного сотрудничества между ВМС Египта и ВМФ России в интересах безопасности и стабильности в море, а также обмен опытом между российскими и египетскими военными моряками по отражению различных угроз в районах интенсивного судоходства».

Как сообщало ИА REGNUM, на морских полигонах боевой подготовки Черноморского флота вблизи Новороссийска состоялись совместные учения кораблей ВМФ России и ВМС Египта «Мост дружбы — 2020».

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