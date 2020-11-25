Вашингтон, , 03:37 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео 24 ноября заявил, что внешнеполитическое ведомство сделает «всё что требуется по закону» для передачи полномочий новой администрации кандидата в президенты от демократов Джо Байдена. Об этом Помпео сказал в ходе интервью телеканалу Fox News.

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На вопрос ведущего о начале консультаций с претендентом на пост госсекретаря в администрации Байдена Энтони Блинкеном, Помпео ответил, что они ещё не начались.

«Сегодня мы начали процесс, в ходе которого планируем установить, что от нас потребуется в связи с решением Управления по общим вопросам администрации США. Мы сделаем всё, что от нас требуется по закону, мы выполним эту работу», — подчеркнул действующий госсекретарь.

Напомним, что ранее встречу с переходным штабом кандидата в президенты США Джо Байдена провели представители американского министерства обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация президента США Дональда Трампа разрешила кандидату от демократов Джо Байдену получать президентские брифинги от разведсообщества.

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