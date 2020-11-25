Севастополь, , 03:39 — REGNUM Малый ракетный корабль (МРК) «Вышний Волочёк», входящий в состав Черноморского флота (ЧФ) ВМФ России и направляющийся в Средиземное море, 24 ноября приступил к прохождению черноморских проливов Босфор и Дарданеллы. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа Минобороны РФ.

В настоящее время корабль совершает плановый переход из Чёрного моря в дальнюю морскую зону действия Черноморского флота. По прибытии в назначенный район «Вышний Волочёк» войдёт в состав сил постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море.

МРК «Вышний Волочёк» сменит в составе соединения «Ингушетию», действующую в Средиземном море с октября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, корабли Черноморского флота (ЧФ) РФ в ходе стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020» провели ракетные и артиллерийские стрельбы по воздушным целям. В составе группы действовали малые ракетные корабли «Орехово-Зуево» и «Вышний Волочёк».

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