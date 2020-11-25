Вашингтон, , 02:52 — REGNUM Замглавы Госдепа США Кит Крак отказался комментировать информацию о возможных визитах американских должностных лиц на Тайвань. Вопрос дипломату задали в ходе брифинга.

Он не стал приводить информацию о возможных визитах на Тайвань, однако подчеркнул, что Вашингтон намерен продолжать налаживать партнерские отношения с Тайбеем.

«Думаю, вы увидите продолжающееся партнерство в этом с Тайванем. Я не собираюсь спекулировать относительно того, кто еще может поехать, это было бы неуместным», — заявил Крак.

Дипломат отметил, что в политических кругах США есть единство по вопросу Коммунистической партии Китая. По его словам, республиканцы и демократы считают Пекин угрозой, особенно в экономической сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о визите американского контр-адмирала Майкла Студмана на Тайвань. Отмечалось, что он занимается военной разведкой в Азиатско-тихоокеанском регионе.

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