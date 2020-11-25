Вашингтон, 25 ноября 2020, 02:46 — REGNUM Встречу с переходным штабом кандидата в президенты США Джо Байдена провели представители американского министерства обороны, заявил в ходе брифинга руководитель целевой группы по передаче власти при Пентагоне Томас Мьюр.
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Он отметил, что мероприятие носило «предварительный» характер.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее агентство Reuters распространило информацию о том, что Белый дом разрешил Джо Байдену получать президентские брифинги от американского разведсообщества.