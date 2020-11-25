Москва, , 08:08 — REGNUM Отказ действующего президента США Дональда Трампа признавать победу кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена вызвал бурное обсуждение в сети. Граждане выразили свою точку зрения 24 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

Следите за развитием событий в трансляции: «В США выбирают президента — все новости»

"Мужик! Коммерс до мозга костей! Он даже из такой ситуации выжмет всё полезное для себя. И нервишки … точно попортит», — пишет Гарий Ив.

Многие комментаторы оказались воодушевлены боевым настроем Трампа. Люди считают, что, даже в случае его проигрыша по итогам выборов, тем не менее, они уверены, данный политик успеет попортить нервы своим конкурентам.

«Лучше будет, если сразу уйдёт. Но Трамп должен нервы себе попортить и своему окружению, пощекотать нервы демократов, весь мир заставить поучаствовать в этом процессе и лидеров стран подержать в непонятном положении. В этом весь Трамп», — написал Александр М.

Другие неоднозначно восприняли такое решение Трампа. Они отметили, что хоть он и не отказался от борьбы за пост президента, тем не менее он начал передачу власти, что говорит о разумности данного политика, который ставит интересы народа Америки выше своих.

«Как можно трактовать сегодняшний шаг Трампа? Это попытка сделать хорошую мину при плохой игре, сохранить лицо, мирясь с поражением? Либо его действия просто означают тот факт, что его страна для него всё же важнее, чем его личная карьера, и он не готов любой ценой, в ущерб своей стране, держаться у власти», — пишет BlAr.

Нашлись и те, кто пришёл к выводу, что выборная система США, как и схожие системы в других странах, по сути, потеряла доверие людей. Граждане считают, что те факты фальсификаций, на которые ссылается Трамп, говорят о том, что выборы в США были нечестными.

«С каждым годом в государствах, где проходят выборы, это мероприятие всё больше показывает, чем оно является на самом деле — клоунадой. Кто кого больше объегорит. И ни о какой честности речи и в помине нет», — написал Nifont.

Напомним, 24 ноября действующий президент США Дональд Трамп отказался признать итоги выборов после начала передачи власти кандидату от Демократической партии Джозефу Байдену.